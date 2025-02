"La grossa macchia nella prestazione di Chiffi , che per il resto del derby aveva arbitrato molto bene, con grande sicurezza, è la mancata concessione del calcio di rigore in favore dell'Inter al 29’ st: Theo Hernandez anticipa Thuram, ed è ciò che l'arbitro indica subito di aver visto, ma l'attaccante nerazzurro poco prima aveva preso un calcio sul polpaccio da Pavlovic. L'intervento era falloso e andava punito, invece, nemmeno il Var Di Paolo è intervenuto". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla moviola di Milan-Inter.

"È stato uno dei pochi errori di Chiffi che nel primo tempo aveva sbagliato solo a non concedere l'angolo all'Inter, al 35', dopo la deviazione di Pavlovic, non ravvisata in campo e da protocollo non oggetto di revisione del VAR. Per il resto l'arbitro, ben coadiuvato dai suoi assistenti e sempre in controllo della sfida, aveva sempre preso le decisioni giuste"