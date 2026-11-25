Tutti i voti e i giudizi di Daniele Mari sui giocatori dell'Inter impegnati nella delicata partita contro lo Stoccarda in Champions League
VIDEO / Barella: "Cambi? È una cosa paradossale. Quando guardo la panchina penso..."
MARTINEZ
VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez
Ogni tanto mette i brividi a San Siro ma è ormai è così: prendere o lasciare. Lo Stoccarda minaccia ma per fortuna spesso lo fa a salve
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