Venticinque gol in nove partite, l'Inter che conquista la terza vittoria consecutiva in Champions League e la Roma che riesce a fermare il Paris Saint-Germain. La quinta giornata della fase campionato si chiude con una serata ricca di sorprese, a cominciare dalla clamorosa sconfitta del Bayern Monaco sul campo del Lille.

A San Siro, l'Inter di Cristian Chivu supera lo Stoccarda per 2-0 e sale a quota 9 punti in classifica. Dopo un primo tempo chiuso senza reti, i nerazzurri sbloccano la partita al 57' con un calcio di rigore trasformato da Petar Sucic. Al 74' arriva anche il raddoppio di Lautaro Martinez, tornato a disposizione dopo l'infortunio. Per l'Inter è il terzo successo consecutivo in Europa, il terzo senza subire gol.

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Grande risultato anche per la Roma di Gian Piero Gasperini, che strappa un prezioso 2-2 sul campo del Paris Saint-Germain. I giallorossi passano in vantaggio dopo appena cinque minuti con Hermoso, prima di subire il pareggio di Zabarnyi. Nella ripresa Dembélé completa la rimonta dei francesi su calcio di rigore, ma al 78' un altro penalty, trasformato da Donyell Malen, permette alla Roma di conquistare un punto importante. Il PSG perde così i primi punti di questa Champions League.

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La sorpresa più grande arriva dalla Francia, dove il Lille riesce a ribaltare il Bayern Monaco. I tedeschi passano in vantaggio con Upamecano, ma nella ripresa Ueda e un'autorete di Pavlovic firmano il clamoroso 2-1 per i padroni di casa.

Nessun problema, invece, per il Liverpool, che travolge il Club Brugge con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Alexander Isak e alla rete di Florian Wirtz. Vittoria larga anche per il Barcellona, che si impone 4-1 sul campo del Sabah con una doppietta di Anthony Gordon.

Successi anche per Atletico Madrid, Villarreal e Fenerbahce. Spettacolo e polemiche a Lisbona, dove Sporting e Manchester United pareggiano 2-2: doppiette di Luis Suarez e Bruno Fernandes in una partita ricca di episodi.

Champions League, tutti i risultati e i marcatori di mercoledì 25 novembre 2026

Marcatori: 31' Gordon (B), 51' Gordon (B), 55' Adeyemi (B), 60' Gabriel Jesus (B), 63' Mickels (S).

SLAVIA PRAGA-VILLARREAL 0-1

Marcatore: 62' Buchanan (V).

ATLETICO MADRID-VIKING 2-0

Marcatori: 19' Sørloth (A), 24' Julián Álvarez (A).

CLUB BRUGGE-LIVERPOOL 0-3

Marcatori: 13' Isak (L), 79' Wirtz (L), 83' Isak (L).

INTER-STOCCARDA 2-0

Marcatori: 57' Sucic (rig., I), 74' Lautaro Martinez (I).

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHCE 0-1

Marcatore: 56' Muriqi (F).

LILLE-BAYERN MONACO 2-1

Marcatori: 15' Upamecano (B), 62' Ueda (L), 65' aut. Pavlovic (L).

PARIS SAINT-GERMAIN-ROMA 2-2

Marcatori: 5' Hermoso (R), 31' Zabarnyi (P), 62' Dembélé (rig., P), 78' Malen (rig., R).

SPORTING LISBONA-MANCHESTER UNITED 2-2

Marcatori: 33' Luis Suarez (rig., S), 48' Bruno Fernandes (rig., M), 50' Bruno Fernandes (M), 80' Luis Suarez (S).