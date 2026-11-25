Alessandro Bastoni ha chiesto il cambio al 40esimo, durante Inter-Stoccarda. Si è toccato la coscia sinistra e ha fatto intendere che non ce l'avrebbe fatta a proseguire. Così la panchina ha mandato in campo al posto suo Federico Dimarco.

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Dalle prime impressioni, e da quanto raccolto da FCINTER1908.IT, per il difensore nerazzurro si è trattato di un indolenzimento al quadricipite della coscia sinistra da valutare nei prossimi giorni.

Lo staff ha applicato sulla coscia del giocatore del ghiaccio subito dopo la sostituzione, la speranza è che non sia un problema muscolare importante ma che sia solo un dolorino come sembra al momento.

(Fonte: FCINTER1908)