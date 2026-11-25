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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Stoccarda, Nicolò Barella ha parlato così del match vinto dai nerazzurri:

"Che risposta è? Siamo abituati a sentire tante cose su di noi, è giusto, l'Inter fa parlare, ci sono grosse aspettative e non ci nascondiamo. Questa è la verità, non ci siamo mai nascosti, a volte le critiche sono un po' esagerate. L'importante era vincere, lo Stoccarda è una squadra tosta, pressano tanto, potevamo fare meglio ma l'importante era vincere, era importante per il nostro cammino e per la nostra fiducia"

Più attenzione rispetto al passato

"Possiamo migliorare ancora, oggi era una partita da portare a casa contro una squadra che non ti fa giocare nella migliore maniera. Avevamo bisogno di tirare fuori l'elmetto, oggi l'abbiamo fatto con un paio di interventi difensivi, con un po' di cazzimma, c'è da fare i complimenti a tutti"

Buona risposta anche di Barella

"Fa parte del gioco, ci sono periodi in cui si è al 100% e altri in cui sei al 50%, io accetto tutte le critiche e le scelte del mister, cerco sempre di dare il mio contributo"