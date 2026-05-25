Sommer 6: Sono pagelle finali, dal gusto vagamente celebrativo. Concedetemi una sorta di "licenza poetica". Non è una stagione da 6, lo sa anche lui. Ma complessivamente, il saldo di Sommer all'Inter è sicuramente positivo. E allora facciamo una cosa: la parata senza senso contro Yamal la infiliamo di forza nell'annata 2025 e ci giochiamo il jolly, come se fossi in un consiglio di classe, per alzare il 5 a 6
fcinter1908 partite pagelle Pagellone Inter: in due da 10, Calhanoglu nella storia. Thuram-Barella: cantano i Maneskin
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Pagellone Inter: in due da 10, Calhanoglu nella storia. Thuram-Barella: cantano i Maneskin
Il pagellone di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, sulla stagione 2025/2026 dell'Inter, che si è chiusa con il double
Martinez 6,5: Le leggerezze di Bologna contano zero, con la squadra già in vacanza. La verità è che ha compiuto una rimonta non banale. Non su Sommer ma su Vicario (e chiunque altro). Era con un piede e mezzo fuori dall'Inter, ha sfruttato al meglio le sue chance di rientrare con entrambi i piedi nel progetto del futuro
Di Gennaro sv: partecipa alla festa con qualche minuto contro il Verona. Non sarà il gol di Bowie a rovinargliela
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