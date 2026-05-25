Sommer 6: Sono pagelle finali, dal gusto vagamente celebrativo. Concedetemi una sorta di "licenza poetica". Non è una stagione da 6, lo sa anche lui. Ma complessivamente, il saldo di Sommer all'Inter è sicuramente positivo. E allora facciamo una cosa: la parata senza senso contro Yamal la infiliamo di forza nell'annata 2025 e ci giochiamo il jolly, come se fossi in un consiglio di classe, per alzare il 5 a 6