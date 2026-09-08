L’analisi delle prestazioni dei giocatori dell’Inter al Bernabeu: chi ha convinto, chi ha sofferto e chi ha inciso sulla partita

Daniele Mari
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VIDEO / Lautaro: "La Champions è un obiettivo, non un'ossessione. Sappiamo che..."

MARTINEZ

ritiro arrivo pepo martinez

VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez

Martinez 5

La verità è che dopo la paperaccia fa un miracolo clamoroso e altre due grandi parate. Ma ovviamente una papera di questo tipo al Bernabeu segna la partita per sempre. Ma le parate successive denotano personalit

Real Madrid-Inter, le pagelle di Daniele MAri

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