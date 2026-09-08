L’analisi delle prestazioni dei giocatori dell’Inter al Bernabeu: chi ha convinto, chi ha sofferto e chi ha inciso sulla partita
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MARTINEZ
VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez
La verità è che dopo la paperaccia fa un miracolo clamoroso e altre due grandi parate. Ma ovviamente una papera di questo tipo al Bernabeu segna la partita per sempre. Ma le parate successive denotano personalit
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