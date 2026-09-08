«Cosa mi fa più arrabbiare e qual è la cosa positiva che porto a casa? Non sono arrabbiato per niente, sono felice per la mia squadra: per coraggio, personalità e come hanno superato momenti difficili e se fanno errori quelli fanno parte del gioco. Quello che mi interessa è la reazione dopo certi errori, come si sta in campo, il body language, l'atteggiamento, come ci si crede fino in fondo». Così Cristian Chivu, alla fine della partita contro il Real Madrid persa due a uno, ha commentato su Skysport la prestazione dei suoi ragazzi.

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Questo è quanto ha aggiunto poi l'allenatore nerazzurro: «Direi che abbiamo fatto una buona prestazione. Siamo venuti al Bernabeu, abbiamo fatto una buona prestazione, cercato di essere dominanti e portare a buon fine il nostro piano gioco. Mi rende felice questo e ottimista su identità e futuro della squadra. Gli errori fanno parte del gioco, sapevamo che se dovevamo concedere in transizione, sapevamo della loro qualità là davanti. Ma siamo rimasti in gara e ci abbiamo creduto fino alla fine. Ci prendiamo la buona prestazione, personalità, coraggio e non aver speculato ma andare a giocare a viso aperto contro il Real».

-L'immagine di queste cose dette può essere J. Martinez? Commette un errore e poi si può crollare, ma lui è venuto fuori alla grande?

Ma perché dovete nominarlo? A me interessa come si reagisce dopo gli errori e l'ho appena detto. Pepo dopo questo errore ha avuto una reazione da portiere di un altro livello: è rimasto sul pezzo, ha fatto salvataggi importanti. E quando si parla di un portiere, e non solo di quello, anche di altri giocatori mi interessa come si reagisce, come si va a testa alta, come si tira fuori un po' di orgoglio, come si continua ad avere personalità e si ha fiducia perché a me interessa quello.

-Che effetto ha fatto sfidare Mourinho?

-Messo in crisi con gli esterni, Diouf e C. Augusto, la retroguardia del Real. Come mai hai tolto Carlos?