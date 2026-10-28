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Paolo Di Canio, ex calciatore, intervenuto a Sky Calcio Club, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul campo del Venezia: "Il primo gol dell'Inter? Carlos Augusto non tocca il pallone, impedisce all'avversario di arrivare sul pallone e gli prende lo stinco.

Sky

Detto questo all'Inter non hanno dato rigore a Bologna e l'ultimo che non le hanno dato è una vergogna: una cosa clamorosa. La situazione sta peggiorando, anche a centrocampo i falli sono falli. Questo è fallo netto. Su Sucic viene dato fuorigioco: lui di istinto sposta la palla e viene toccato sulla caviglia. Tu devi fischiare, dopo può intervenire il VAR: niente, non l'aveva dato. Sarebbe intervenuto? No, non hanno dato quelli netti con lo stinco in volo".