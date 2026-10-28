GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, sui suoi profili social, ha analizzato gli episodi di Venezia-Inter, la gara del turno infrasettimanale che è finita 2-0 per i nerazzurri che sono riusciti a conquistare i tre punti grazie a due autogol della squadra rivale.

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Sul contatto tra Helgason e Sucic, con l'interista che resta a terra nell'area di rigore avversaria, l'ex direttore di gara spiega: "Una lieve strusciata sullo scarpino, non un pestone. Al di là del possibile fuorigioco, per me il contatto non basta per il rigore".

#Helgason-#Sucic: una lieve strusciata sullo scarpino, non un pestone. Al di là del possibile fuorigioco, per me il contatto non basta per il rigore #VeneziaInter pic.twitter.com/Z0MZ3MWzWj — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) October 28, 2026

Lauberbach: "Il

#CarlosAugusto-#Sohm: contatto al limite prima del gol dell’Inter, valutabile come fallo in campo ma, a mio giudizio, insufficiente per un intervento VAR e l’annullamento della rete https://t.co/OaYt9lkpNf pic.twitter.com/ZeiTY5w4Y3 — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) October 28, 2026

Quando inveceha toccatodifensore tocca e sposta il pallone prima di agganciare l’avversario. Considerata la dinamica, per me è giusto non assegnare rigore". E infine sull'episodio che ha visto coinvoltiha scritto: "Contatto al limite prima del gol dell’Inter, valutabile come fallo in campo ma, a mio giudizio, insufficiente per un intervento VAR e per l’annullamento della rete".