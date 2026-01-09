Il calciatore, al centro di diverse voci di mercato, sta lavorando per recuperare da un affaticamento muscolare e potrebbe essere presto a disposizione

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 13:41)

Questa mattina l'Intersi sta allenando in vista della partita con il Napoli. Darmian e Diouf si stanno allenando in gruppo e sono pienamente recuperati mentre lavora a parte Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro, che viene da un affaticamento muscolare, stando a quanto riportato da Skysport lavora per recuperare al più presto.

Ma - ha aggiunto anche Barzaghi - anche si sta allenando a parte lo sta facendo a buon ritmo. Domani, se i progressi saranno confermati, potrebbe rientrare con i compagni e a quel punto tornare a disposizione di Chivu. Il mercato di gennaio potrebbe portarlo lontano da Milano ma non si sono ancora concretizzate le piste sulle quali si vocifera da tempo.

Si era parlato infatti di un interesse del Galatasaray ma un'offerta non è mai arrivata tra le mani dell'Inter. E si è parlato nelle scorse ore anche dell'interesse del Nottingham F. Al momento nulla di concreto e quindi Frattesi lavora per mettersi ancora a disposizione dell'allenatore nerazzurro.

(Fonte: SS24)