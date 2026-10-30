Il francese, che ha guidato nella vittoria contro la Fiorentina e contro il Venezia, sarà di nuovo titolare e accanto avrà Pio
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Barella e Calhanoglu saranno i titolari nella gara contro il Milan. Più dubbi sul posto da interno sinistro con tre giocatori in lizza: Zielinski, Mkhitaryan e Sucic che parte più indietro in questo momento nel ballottaggio. L'armeno ha la possibilità quindi di esserci dal primo minuto.
"È una possibilità che ci possa essere l'armeno dal primo minuto. Quei sei derby consecutivi vinti fino all'ultimo, quello della seconda stella di aprile 2024, si erano giocati proprio con questa mediana con l'armeno - ha spiegato Paventi - ed è lo stesso gruppo che ha trascinato l'Inter fino a due finali di Champions League".
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In avanti spazio invece a Thuram, che ha trascinato l'Inter nella vittoria in rimonta contro la Fiorentina e ha propiziato quella contro il Venezia. Con lui ci sarà Pio Esposito. Akanji guiderà la difesa probabilmente con Bisseck e Bastoni accanto.
(Fonte: SS24)
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