Getty

È la vigilia del derby: si scende in campo sabato alle ore 20.45 a San Siro per Milan-Inter. Ecco le parole del difensore nerazzurro Manuel Akanji a Sky Sport:

Qui le parole di Chivu in conferenza stampa

Getty Images

Come arriva l'Inter a questa partita?

"Fisicamente non mi sento stanco, anche perché ho potuto riposare un po' nell'ultima gara. Il nostro obiettivo è sempre vincere le gare e giocare bene, nell'ultima avremmo potuto giocare meglio ma abbiamo ottenuto i tre punti. Conta anche per il derby, speriamo di vincerlo".

Chivu ha detto che avrebbe cambiato tutti a fine primo tempo a Venezia: ti sei dato una spiegazione sulle rincorse?

"Non è facile dare una motivazione, sicuramente non è che abbiamo iniziato male, ma commesso errori che non ci possiamo permettere di fare. A volte te la cavi come a Venezia, ma noi sappiamo che non dobbiamo cominciare così col Milan. Non possiamo permetterci di regalare gol facili, gli avversari devono darsi molto da fare per segnare".

Questo gap col Milan? Ci avresti mai creduto?

"È ancora presto, sarebbe molto importante vincere il derby, le squadre attorno a noi stanno facendo punti. Rischiamo di avere difficoltà a restare attaccati se non vinciamo. È una delle gare più importanti della stagione per noi, speriamo di giocare bene e vincere".

Se il risultato di domani dipende dall'Inter?

"Credo di sì, nelle ultime due abbiamo giocato bene ma non siamo stati abbastanza decisi, abbiamo anche concesso delle occasioni".

Stagione più difficile a livello personale? Il Mondiale ha inciso?

"Non si tratta solo del Mondiale, è necessario pensare agli ultimi anni. Tre anni di fila con competizioni estive, il prossimo ci sarà una pausa normale. Quando si gioca così tanto e poi si ricomincia dopo sole tre settimane... Per il corpo può funzionare, la testa ha bisogno di più tempo invece. Ho 31 anni, dobbiamo giocare e pensare come squadra, a volte non siamo tutti a causa di infortuni, dobbiamo cercare di finire bene prima della sosta".

Cosa temi del Milan? Cosa deve esserci in campo nell'Inter per vincere?

"Credo che lo scorso anno il Milan ha dimostrato di difendere bene col blocco basso, hanno giocato in modo intelligente. Non dobbiamo concedere palloni facili, dobbiamo essere bravi a difendere. E per noi è importante quando abbiamo la palla cercare di sfruttare le transizioni. Serve la voglia di vincere partite così, si tratta tanto anche di questo in un derby. Vogliamo fortemente vincere, cerchiamo di portare in campo fame, volontà, desiderio di vincere fin dall'inizio. Giocare bene e la mentalità, il desiderio di vincere e di andare tutti dalla stessa parte".