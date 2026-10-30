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Intervenuto ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto tra Inter e Roma: "Io ti dico questo: per me la Roma difficilmente vincerà il campionato se l'Inter continua a questo ritmo, perché non ce li ha 100 punti nel bagaglio proprio numericamente e qualitativamente.

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Se fa meno infortuni dell'ultimo mese ed esce relativamente presto in Champions può farne 85-88, ma deve andare tutto bene. L'Inter quando gioca bene in qualche modo vince, quando è distratta in qualche modo vince, quando gioca male in qualche modo vince.

Se tutto va bene tu fai 85-88 punti, ma se l'Inter fa 90 vince l'Inter: la Roma non è proprietaria del suo destino, ma il campionato è più abbordabile della Champions. L'Inter che fa 90 punti è uno scenario molto remoto ma che esiste: che crollino 13 squadre in Champions non esiste. Come finisce Milan-Inter? Non mi posso non far condizionare da quello che ho visto in Milan-Bologna: secondo me finisce X2 e over 2,5".