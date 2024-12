Sono diversi gli obiettivi economico-finanziari per l'Inter per il 2025, che comincerà con la Supercoppa per poi proseguire con la Champions League e il nuovo Mondiale per Club in estate. Questo il punto della situazione in casa nerazzurra spiegato nel dettaglio da Calcio e Finanza: "In casa Inter, il 2024 non è stato solo un anno di successi sportivi (il 20esimo titolo nazionale e la seconda stella conquistata in casa del Milan) ma anche di grandi cambiamenti societari: il club nerazzurro è passato infatti nelle mani degli americani di Oaktree dopo che il precedente proprietario, il cinese Steven Zhang, non ha rispettato il pagamento di pagato un debito di 385 milioni (interessi compresi) al fondo statunitense che aveva come pegno proprio la società nerazzurra.