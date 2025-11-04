Domani l'Inter scenderà in campo a San Siro contro il Kairat: l'obiettivo è centrare la quarta vittoria di fila in Champions League per rimanere a punteggio pieno a metà del cammino nella League Phase.
Sky – Inter-Kairat, le probabili formazioni: turnover per Chivu? Fuori due big. E in attacco…
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cristian Chivu potrebbe adoperare un po' di turnover anche in vista della sfida contro la Lazio di domenica sera. In porta c'è ancora Sommer ma in difesa potrebbe riposare Akanji, con Bisseck che candidato ad una maglia da titolare assieme ad uno tra de Vrij (favorito) e Acerbi, con Carlos Augusto mezzala.
Dumfries e Dimarco confermati sulle fasce mentre a centrocampo potrebbe rimanere fuori Calhanoglu: Barella potrebbe essere il regista, con Frattesi e Zielinski a completare il centrocampo.
E davanti? Al momento è da escludere la presenza di Thuram dal 1'. Pio Esposito scalpita e potrebbe far coppia con Lautaro Martinez, sebbene non sia da accantonare l'ipotesi di vedere Bonny e Pio Esposito titolari.
