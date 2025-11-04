FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Inter-Kairat, le probabili formazioni: turnover per Chivu? Fuori due big. E in attacco…

partite

Sky – Inter-Kairat, le probabili formazioni: turnover per Chivu? Fuori due big. E in attacco…

Inter Chivu
Domani l'Inter affronterà a San Siro il Kairat per la quarta giornata della League Phase della Champions: le possibili scelte di Chivu
Matteo Pifferi Redattore 

Domani l'Inter scenderà in campo a San Siro contro il Kairat: l'obiettivo è centrare la quarta vittoria di fila in Champions League per rimanere a punteggio pieno a metà del cammino nella League Phase.

Sky – Inter-Kairat, le probabili formazioni: turnover per Chivu? Fuori due big. E in attacco…- immagine 2

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cristian Chivu potrebbe adoperare un po' di turnover anche in vista della sfida contro la Lazio di domenica sera. In porta c'è ancora Sommer ma in difesa potrebbe riposare Akanji, con Bisseck che candidato ad una maglia da titolare assieme ad uno tra de Vrij (favorito) e Acerbi, con Carlos Augusto mezzala.

Sky – Inter-Kairat, le probabili formazioni: turnover per Chivu? Fuori due big. E in attacco…- immagine 3

Dumfries e Dimarco confermati sulle fasce mentre a centrocampo potrebbe rimanere fuori Calhanoglu: Barella potrebbe essere il regista, con Frattesi e Zielinski a completare il centrocampo.

E davanti? Al momento è da escludere la presenza di Thuram dal 1'. Pio Esposito scalpita e potrebbe far coppia con Lautaro Martinez, sebbene non sia da accantonare l'ipotesi di vedere Bonny e Pio Esposito titolari.

Sky – Inter-Kairat, le probabili formazioni: turnover per Chivu? Fuori due big. E in attacco…- immagine 4
Leggi anche
CorSera – Inter, Chivu si affida al turnover per evitare cali. C’è un dato preoccupante
FCIN1908 / Inter, grandi novità di formazione: c’è Luis Henrique, Bisseck centrale. Fuori...

© RIPRODUZIONE RISERVATA