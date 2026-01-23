FC Inter 1908
Sky – Inter-Pisa, non solo Akanji: altro big in panchina. Le ultime sulla formazione

Ci sono novità dell'ultim'ora per la formazione dell'Inter contro il Pisa: le riporta Sky Sport
Matteo Pifferi Redattore 

Ci sono novità dell'ultim'ora per la formazione dell'Inter contro il Pisa. Dovrebbe giocare Bastoni in difesa, con Carlos Augusto che prenderà il posto, sulla sinistra, di Dimarco.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la difesa sarà composta da Bisseck, De Vrij e Bastoni a protezione della porta occupata da Sommer. Gli esterni sono Luis Henrique e Carlos Augusto appunto, con Sucic e Mkhitaryan mezzali e Zielinski regista.

In avanti tutto confermato: con Lautaro Martinez ci sarà Pio Esposito. Bonny e Thuram sono pronti a subentrare a gara in corso. Riposano, dunque, Akanji, Barella e Dimarco.

PROBABILE FORMAZIONE INTER: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro

