Ci sono novità dell'ultim'ora per la formazione dell'Inter contro il Pisa. Dovrebbe giocare Bastoni in difesa, con Carlos Augusto che prenderà il posto, sulla sinistra, di Dimarco.
Sky – Inter-Pisa, non solo Akanji: altro big in panchina. Le ultime sulla formazione
Ci sono novità dell'ultim'ora per la formazione dell'Inter contro il Pisa: le riporta Sky Sport
Secondo quanto riportato da Sky Sport, la difesa sarà composta da Bisseck, De Vrij e Bastoni a protezione della porta occupata da Sommer. Gli esterni sono Luis Henrique e Carlos Augusto appunto, con Sucic e Mkhitaryan mezzali e Zielinski regista.
In avanti tutto confermato: con Lautaro Martinez ci sarà Pio Esposito. Bonny e Thuram sono pronti a subentrare a gara in corso. Riposano, dunque, Akanji, Barella e Dimarco.
PROBABILE FORMAZIONE INTER: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro
