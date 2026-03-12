La squadra di Chivu sarà ancora senza Lautaro Martinez e anche Hakan Calhanoglu non ci sarà per un leggero risentimento muscolare.

Matteo Pifferi Redattore 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 13:32)

"Missione uno: dimenticare il derby. Missione due: ripartire per non dilapidare il vantaggio sul Milan in campionato". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'Inter che sfiderà sabato pomeriggio l'Atalanta.

La squadra di Chivu sarà ancora senza Lautaro Martinez e anche Hakan Calhanoglu non ci sarà per un leggero risentimento muscolare. Per quel che riguarda le probabili scelte di Chivu, è ancora in dubbio Bastoni, uscito ko dal derby, che ha accusato una botta alla tibia nello scontro con Rabiot.

Stando alle prime indicazioni di formazione, il tecnico ex Parma dovrebbe optare per Carlos Augusto al posto di Bastoni, con Acerbi che prenderebbe invece il posto di Akanji mentre Bisseck è confermato sulla destra.

A centrocampo probabile chance per Mkhitaryan, con Barella e Zielinski mentre Luis Henrique e Dimarco saranno confermati sulle fasce. In attacco Thuram ha smaltito l'influenza che gli ha impedito di giocare nel derby. Il francese prenderà il posto di Bonny e farà coppia dall'inizio con Pio Esposito.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito