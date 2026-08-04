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Vigilia di derby per l'Inter, che affronterà domani in amichevole a Perth il Milan. Il Corriere dello Sport parla di quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di Cristian Chivu: "C'è aria di derby in quel di Perth. [...] Probabile che ci sia spazio nell'arco dei novanta minuti anche per Calhanoglu, Bonny e Sucic, rimasti ai box nella partita giocata sabato scorso contro il Manchester City. I tre, dopo una settimana completa di lavoro con il resto della squadra, sono pronti a mettere un po' di minuti nelle gambe. In porta si alterneranno Martinez e Provedel, che proprio contro gli inglesi è tornato in campo dopo il lungo infortunio alla spalla e si è anche messo in mostra nella lotteria dei rigori. Chivu ruoterà tutti gli effettivi a disposizione, come ha sempre fatto fino a questo momento, soprattutto tenendo conto nel doppio impegno ravvicinato tra derby e Juventus sabato, nel test che concluderà la tournée nerazzurra".