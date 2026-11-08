Tra meno di tre ore Inter e Como si affronteranno in un San Siro sold out. Entrambe le squadre sono reduci da due ottime gare in Champions League con i nerazzurri che hanno battuto il Feyenoord 3-0, mentre la squadra di Fabregas ha addirittura rifilato 9 gol al Lens.

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Come riporta Sky Sport, per Cristian Chivu c'è qualche dubbio di formazione, la certezza è il ritorno dal 1' di Alessandro Bastoni, quindi inevitabilmente qualcosa cambierà sulla fascia sinistra. Al momento Federico Dimarco è in leggero vantaggio rispetto a Carlos Augusto. L'alternativa sarebbe spostare Bastoni al centro con il brasiliano braccetto mantenendo Dimarco sulla fascia.