L'Inter scenderà in campo questa sera a San Siro contro il Como. I nerazzurri devono rispondere alla vittoria dell'Atalanta di ieri sera per rimanere attaccati alla vetta. Inzaghi recupera Barella che dovrebbe essere in campo dal 1', superando così Frattesi col quale era in ballottaggio.