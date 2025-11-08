Domani l'Inter affronterà la Lazio per archiviare il tour de force prima della sosta di novembre. E arrivano anche le prime indiscrezioni sulla probabile formazione pensata da Cristian Chivu.
partite
Inter-Lazio, le probabili formazioni: due ballottaggi. Thuram titolare? Le ultime
Al momento, infatti, secondo Sky Sport la formazione è fatta per 9/11. In porta c'è Sommer, in difesa Akanji e Bastoni sono le due mezzali mentre per il ruolo di centrale c'è un ballottaggio tra Acerbi, De Vrij e Bisseck. Ad oggi il favorito è Acerbi, che potrebbe così tornare titolare, cosa che non accade da Napoli-Inter.
A centrocampo, invece, sarà Sucic a prendere il posto dell'infortunato Mkhitaryan, per il resto torna Calhanoglu regista e Barella farà nuovamente la mezzala, con Dumfries e Dimarco sulle fasce. L'altro ballottaggio è in attacco: se Lautaro è sicuro titolare, c'è da capire se tornerà ad esserci la ThuLa dall'inizio.
Al momento, secondo Sky Sport, ci sono segnali che portano a vedere Thuram dall'inizio anche se Chivu oggi in allenamento non ha provato la formazione e ha mischiato le carte. Da non escludere, dunque, che ci possa essere Bonny dal 1' ma Thuram scalpita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA