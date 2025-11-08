Domenica sera, contro la Lazio, Chivu potrebbe scegliere di nuovo la ThuLa: i due non giocano insieme dal 30 settembre

Marco Astori Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 12:02)

"Marcus Thuram potrebbe tendere di nuovo la mano a capitan Lautaro". Apre così La Gazzetta dello Sport il suo focus sulla probabile formazione dell'Inter in vista di domani sera, quando a San Siro arriverà la Lazio di Maurizio Sarri prima della sosta per le nazionali. Si legge sulla Rosea: "Domenica sera, contro la Lazio, Chivu potrebbe scegliere di nuovo la ThuLa: i due non giocano insieme dal 30 settembre, Inter-Slavia Praga 3-0, doppietta dell’argentino. Sono passati 40 giorni: Bonny e Pio Esposito hanno sostituito degnamente il francese durante il suo infortunio, ma il figlio di Lilian potrebbe riprendersi una maglia. Si è allenato e sta bene. Ballottaggio aperto con Bonny.

Marcus, non convocato da Deschamps per i due impegni della Francia contro Ucraina e Azerbaigian, è rientrato contro il Kairat Almaty ed è ormai recuperato. Non gioca in campionato dal 27 settembre e non segna in assoluto dalla doppietta contro l’Ajax di quasi due mesi fa. Il resto della formazione sembra delineata.

Sommer tra i pali, l’insostituibile Akanji braccetto destro - per lui otto partite su otto in campionato per 90 minuti -, Bastoni dall’altra parte e soprattutto Bisseck centrale, favorito su De Vrij e Acerbi. A Chivu piace perché gli tiene alta la linea. A centrocampo, poi, spazio a Dumfries e Dimarco sulle fasce, Calhanoglu in regia, Barella e Sucic in mezzo. Il croato è favorito su Zielinski, schierato titolare in quattro delle ultime cinque partite. Ancora out Mkhitaryan, Darmian, Palacios e Di Gennaro".