Questa sera l'Inter gioca il recupero della sedicesima giornata che era stata rimandata dalla Lega Serie A per permettere alla squadra (così come a Napoli, Bologna e Milan) di prendere parte alla Supercoppa Italiana in Arabia.
Sky – Inter-Lecce, a destra gioca Diouf? Al posto di Calhanoglu il favorito è…
Delle scelte dell'allenatore nerazzurro Cristian Chivu, che alla vigilia della sfida ha dato un giorno di riposo ai suoi ragazzi, si parla ormai da ore in queste ore e Skysport segue la stessa linea. Il mister avrebbe deciso di mandare in campo da titolare Acerbi al centro della difesa con Bisseck e Bastoni ai suoi lati.
In mezzo Barella sembrerebbe favorito dal primo minuto rispetto a Zielinski per sostituire davanti alla difesa Calhanoglu. A centrocampo oltre a Nicolò giocherebbero Mkhitaryan con Carlos Augusto e a destra potrebbero esserci Sucic e Diouf da esterno: il calciatore, rientrato da un infortunio, giocherebbe quindi al posto di Luis Henrique. In avanti sono attesi Bonny e Thuram.
Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram.
(Fonte: SS24)
