Inter e Betis Siviglia si affronteranno in amichevole a ferragosto allo stadio San Nicola di Bari. A riportare l'indiscrezione è Estadio Deportivo, che scrive

Marco Macca
vieri

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Inter e Betis Siviglia si affronteranno in amichevole a ferragosto allo stadio San Nicola di Bari. A dare l'ufficialità è stato il club spagnolo, che ha diramato questa nota ufficiale:

Chivu in conferenza
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"Il Real Betis Balompié ha confermato l'ultima amichevole precampionato prima dell'inizio della nuova stagione. I biancoverdi affronteranno l'Inter allo stadio San Nicola di Bari, in Italia, il 15 agosto, con calcio d'inizio fissato per le 19:30".

Conferenza Barella
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"La partita rappresenterà l'ultimo banco di prova per la squadra prima dell'esordio in Liga contro la Real Sociedad, in programma il 21 agosto allo stadio La Cartuja".

betis

(Fonte: realbetisbalompie.es)

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