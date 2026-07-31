VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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Inter e Betis Siviglia si affronteranno in amichevole a ferragosto allo stadio San Nicola di Bari. A dare l'ufficialità è stato il club spagnolo, che ha diramato questa nota ufficiale:

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"Il Real Betis Balompié ha confermato l'ultima amichevole precampionato prima dell'inizio della nuova stagione. I biancoverdi affronteranno l'Inter allo stadio San Nicola di Bari, in Italia, il 15 agosto, con calcio d'inizio fissato per le 19:30".

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"La partita rappresenterà l'ultimo banco di prova per la squadra prima dell'esordio in Liga contro la Real Sociedad, in programma il 21 agosto allo stadio La Cartuja".

(Fonte: realbetisbalompie.es)