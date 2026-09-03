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Dopo le prime due vittorie in campionato, contro Monza e Cagliari, l'Inter sabato sera giocherà il primo big match contro il Napoli a San Siro. Chivu valuta qualche cambio rispetto alla gara contro i sardi.

"Un ballottaggio per reparto. Con qualcuno avanti sul rispettivo concorrente, sì, ma comunque scenari che da qui a sabato sera potrebbero cambiare. Partiamo dalla difesa: al momento, Bisseck sembra in vantaggio su Akanji per partire dall'inizio nel ruolo di centrale. Il tedesco è entrato benissimo a Cagliari immolandosi per evitare il gol del pari rossoblù, mentre lo svizzero deve ancora smaltire qualche scoria Mondiale per tornare al top e proprio in Sardegna l'ha palesato", scrive Gazzetta.

CENTROCAMPO

Avanzando di qualche metro, la situazione si fa ancora più interessante. Perché a Cagliari ha fatto il suo esordio Jones, mostrando sin da subito la propria personalità., ma l'inglese è stato acquistato proprio per alzare lo "standard" (termine ripetuto spesso dal tecnico nerazzurro) nelle partite importanti, e la sfida ad Allegri ne rappresenta già una importante nonostante la settimana successiva sia in programma il debutto in Champions League al Bernabeu di Mourinho.

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ATTACCO

L'ultimo nodo da sciogliere riguarda il reparto offensivo:Discorso simile alla staffetta Zielinski-Jones, perché pure il francese ha riacquisito qualche minuto a Cagliari e si candida per partire titolare. Tikus ha risposto bene, pure per lui (come nel caso di Akanji) c'è una condizione atletica da sistemare, ma ogni giorno che passa appare sempre più pronto per tornare dal 1'. Anche se togliere Esposito tanto lanciato... Dubbi e pensieri di Chivu, che sabato - se non prima - avrà sicuramente risolto.