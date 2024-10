“È un comunicato di ieri ma, oh, è identico a quello del 2019. Campa cavallo…” scrive Biasin.

"Mi hanno rotto la fava in moltissimi per aver detto “L’Inter gioca come il Barcellona di Guardiola”. In realtà era il titolo di un portale. Ho detto “Dimentichiamoci che l’Inter debba giocare sempre come se fosse il Barcellona di Guardiola”.

E ho detto anche che per me ci sono state occasione in cui la squadra di Inzaghi ha toccato importanti picchi di gioco. Anzi, importantissimi. Lo penso davvero. Questa cosa è stata tradotta nel titolo piazzato lassù e, si sa, ormai 7 persone su 10 leggono solo quelli, i titoli.

Anche Antonio Cassano, che mi ha definito “servo” e altre cose molto simpatiche. E vabbé, gli starò sui maroni. In ogni caso per me l’Inter, a Roma, ha giocato una buonissima partita. Non dal punto di vista del gioco, ma dell’atteggiamento. Perché il dubbio che si portavano dietro in molti era: “I campioni d’Italia avranno ancora fame?”. La risposta l’abbiamo trovata nei volti trasfigurati dei giocatori a match finito. Oggi si torna in campo a Berna, contro lo Young Boys. Giocheranno tutte le alternative. E ci mancherebbe, domenica a San Siro è in programma il derby d’Italia".