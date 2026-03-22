Bacconi: “Inter nella tempesta: qualcosa si è rotto. Tesoretto dimezzato”

Dall'analisi dell'opinionista di DAZN arriva un quadro su una squadra in un momento molto delicato al di là della gara con la Fiorentina

fcinter reda 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 19:02)

Su DAZN Adriano Bacconi ha analizzato il momento dell'Interprima della partita con la Fiorentina e si è soffermato su una serie di episodi che hanno riguardato la squadra di Chivu che "viaggiava nella serenità e invece ora è nella tempesta".

«L'episodio di Bastoniha lasciato degli strascichi dei veleni. Per tutto il girone d'andata, abbiamo elogiato tanto Chivu che partendo da dove era arrivato Inzaghi aveva aggiunto qualcosa di suo, soprattutto una squadra più offensiva, un pressing più alto, un turnover ancora più mirato anche grazie alla possibilità di avere dei cambi importanti in tutti i reparti. Poi qualcosa improvvisamente, quasi inspiegabilmente, si è rotto e ci sono stati una serie di episodi a catena che oggi stanno creando problemi all'Inter, soprattutto psicologici e Chivu dovrà gestirli», ha detto l'analista.

«Sono tutta una serie di cose e a volte per motivi che non sono dipesi dall'Inter comunque sono tutti episodi negativi che si inanallano uno dopo l'altro in una squadra che fino a quel momento aveva sempre viaggiato nella serenità e oggi si trova nella tempesta e al di là della partita con la Fiorentina, che ha un coefficiente alto di difficoltà, poi avrà da giocare con Roma e Como. Vero che ha ancora un tesoretto ma si è quasi dimezzato se guardiamo ad esempio ai punti fatti del Napoli», ha sottolineato.

(Fonte: DAZN)