Contro la Fiorentina l'Inter è chiamata a rispondere alle vittorie di Napoli e Milan. Dovrà farlo senza due perni della squadra, Lautaro e Bastoni. E dovrà farlo anche senza Chivu in panchina: è squalificato dopo il doppio giallo rimediato per le proteste contro l'Atalanta. Al suo posto in panchina ci sarà il suo vice, Kolarov.
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fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Fiorentina-Inter, Calhanoglu guiderà il centrocampo nerazzurro. La probabile
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Sky – Fiorentina-Inter, Calhanoglu guiderà il centrocampo nerazzurro. La probabile
Senza Lautaro e Bastoni, la squadra nerazzurra dovrà replicare alle vittorie di Napoli e Milan
La formazione dovrebbe prevedere la presenza di Thuram ed Esposito che viene dal gol all'Atalanta mentre il francese ha segnato solo a inizio febbraio. A centrocampo i nerazzurri ritrovano Calhanoglu che è tornato ad allenarsi in gruppo, sarà lui a guidare l'Inter a centrocampo con accanto Barella e Zielinski.
Questa la formazione probabile dell'Inter a poche ore dalle ufficiali:
Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.
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