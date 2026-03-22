Senza Lautaro e Bastoni, la squadra nerazzurra dovrà replicare alle vittorie di Napoli e Milan

Contro la Fiorentina l'Inter è chiamata a rispondere alle vittorie di Napoli e Milan. Dovrà farlo senza due perni della squadra, Lautaro e Bastoni. E dovrà farlo anche senza Chivu in panchina: è squalificato dopo il doppio giallo rimediato per le proteste contro l'Atalanta. Al suo posto in panchina ci sarà il suo vice, Kolarov.