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Da quando Cristian Chivu è sulla panchina dell'Inter, è difficile capire in anticipo l'undici che poi il tecnico manderà in campo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Chivu tiene i giocatori sulla corda. "E’ questa la linea, ancora più netta rispetto allo scorso anno, tracciata da Chivu, che anche ai suoi giocatori preferisce non far comprendere in anticipo chi sarà titolare. Intanto, ieri, per il secondo giorno consecutivo, si è allenato in gruppo Dimarco".

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"A sinistra, però, resta favorito Carlos Augusto. Il match con l’Udinese, sulla carta, si presterebbe al turnover, ma arriva a distanza di 6 giorni dalla sfida con il Bernabeu. E, in ogni caso, ci sono diversi giocatori che devono raggiungere la migliore condizione giocando. Insomma, non è da escludere che venga riproposto il tandem Lautaro-Thuram. Attenzione, però, pure all’opzione Bonny. A Chivu è piaciuto molto come si è calato nella sfida con il Napoli e, finora, non è mai stato impiegato dall’inizio".