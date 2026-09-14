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L'Inter ha presentato ufficialmente la nuova terza maglia per la stagione 2026/27. Ecco il comunicato ufficiale e le prime immagini della divisa che verrà utilizzata questa sera con l'Udinese:

FC Internazionale Milano e Nike presentano oggi il nuovo Third Kit per la stagione 2026/27: ispirato all’identità visiva dell’Inter degli anni ’90, il design reinterpreta una delle epoche più distintive del Club attraverso una lente moderna orientata alle prestazioni.

La terza maglia 2026/27 è caratterizzata da una base in Iron Ore, arricchita da un motivo jacquard tono su tono e da un’ampia fascia nera orizzontale che attraversa il petto, rifinita da una striscia in Blue Spark. Dettagli in Speed Yellow caratterizzano lo Swoosh Nike, il crest Inter, i nomi e i numeri, creando un contrasto deciso con la palette cromatica più scura.

I dettagli

Il colletto è impreziosito da un bordo azzurro che richiama la linea della fascia orizzontale sul petto, mentre al suo interno l’Inner Pride presenta la scritta “INTER”, reinterpretata attraverso una grafica ispirata agli anni ’90. La maglia integra inoltre l’innovazione Nike Aero-FIT, massima espressione di Nike in fatto di tecnologia di ventilazione, in grado di incanalare un flusso d’aria più che raddoppiato rispetto ai precedenti capi sportivi Nike; progettata per far circolare più aria tra la pelle e il tessuto, Aero-FIT migliora la ventilazione e aiuta a dissipare il sudore, offrendo prestazioni ottimali in campo.

Allo stesso modo di Home e Away Kit anche il Third Kit 2026/27 vedrà la presenza di BBVA, Official Sleeve Partner nerazzurro alla sua stagione d’esordio, che si aggiunge a Betsson.sport sul front e a U-Power sul retro della maglia.

La campagna di lancio è stata realizzata in alcuni dei luoghi che meglio rappresentano la quotidianità della cultura del calcio a Milano, come il Bar Picchio, il campetto dell’oratorio della parrocchia di San Giuseppe e l’Osteria del Biliardo. Con John Stones, Yann-Aurel Bisseck e Mattia Mosconi protagonisti, gli scatti inseriscono il nuovo kit all’interno delle communities e degli spazi che continuano a plasmare il legame tra il Club e la città.

Vendita ed esordio

Il nuovo terzo kit 2026/27 sarà disponibile a partire da oggi, lunedì 14 settembre, su store.inter.it, nike.com, negli Inter Store San Babila, Castello e San Siro e presso i Nike Store. Dal 21 settembre, la nuova maglia potrà essere acquistata anche presso rivenditori selezionati.

Il terzo kit farà il suo debutto in campo questa sera in occasione della partita tra Inter e Udinese.