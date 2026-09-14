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Dopo la sfortunata sconfitta in casa del Real Madrid, l'Inter torna in campo questa sera a San Siro con l'Udinese. Chivu cambia la difesa e promuove Stones dal 1'.

"Serata di prime volte a San Siro: contro l’Udinese sarà John Stones a guidare la difesa dell’Inter, diciottesimo titolare scelto in cinque partite stagionali. Non solo: Chivu lancia il terzetto delle illustrazioni estive, quello immaginato quando è stata costruita la rosa, con Akanji sul centrodestra e Bastoni sull’altro fronte. Stavolta il cambiamento non dipende dalla necessità di ruotare i giocatori: è piuttosto un test di solidità per una squadra che ha incassato 4 gol tra il secondo tempo contro il Napoli e il primo in casa del Real Madrid. Stones, entrato nella ripresa al Bernabeu, ha dimostrato di aver raggiunto una buona condizione atletica ed è quindi giudicato pronto al duello muscolare contro Keinan Davis", spiega La Gazzetta dello Sport.

Getty Images

Dimarco in corsa

"E’ una partita importante anche per Akanji, che ha cominciato male il campionato e in Champions non è stato utilizzato a causa di un affaticamento muscolare. Da lui, come dagli altri reduci dal Mondiale, Chivu si attende progressi soprattutto pensando alla grande sfida di sabato prossimo all’Olimpico contro la Roma. La presenza centrale di Stones, con il quale ai tempi del City si trovava a occhi chiusi, potrebbe facilitare Akanji nel ruolo che ha occupato con profitto tante volte nella scorsa stagione. La difesa insomma sarà diversa per due terzi rispetto alla Champions.- qualche ballottaggio c’è, verrà definito in giornata - perché non esiste un deficit di freschezza sei giorni dalla trasferta spagnola: le eventuali novità dipenderebbero da valutazioni tecnico-tattiche che le prove settimanali hanno nascosto. Semmai, che ha smaltito la leggera distorsione al ginocchio e dovrebbe essere a disposizione.che lo ha sostituito bene al Bernabeu".

In attacco Lautaro è certo del posto. In ballottaggio per il posto di fianco al capitano ci sono Thuram ed Esposito, con il francese leggermente in vantaggio per una maglia da titolare. A centrocampo Barella e Calhanoglu sembrano sicuri di giocare, il terzo posto se lo giocano Zielinski e Jones. Confermato Diouf a destra dopo la buona prestazione al Bernabeu.