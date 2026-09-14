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L'intenzione di Chivu è quella di alternare, non sempre, anche i portieri. Provedel è stato preso in estate proprio per questo motivo e con l'Udinese sembrava dovesse toccare a lui. Ma i piani sono cambiati dopo Madrid.

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Come spiega La Gazzetta dello Sport, "In porta viene confermato Josep Martinez, nonostante l’errore di Madrid o meglio proprio per questo. Chivu avrebbe promosso volentieri Provedel, che da friulano avrebbe debuttato con la squadra del cuore contro l’Udinese, ma ha preferito rimandarne l’esordio a dopo la sosta: è un meccanismo di protezione verso il titolare designato, come già era capitato con Sommer lo scorso anno. La speranza dell’Inter è che Martinez riprenda subito la strada giusta".