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E' tempo di tornare di nuovo in campo per l'Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri ospiteranno domani sera al Meazza l'Udinese, nel match valido per il quarto turno di Serie A. Qui le parole dell'allenatore rumeno in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it ad Appiano Gentile.

Che gara ti aspetti?

"Le partite si preparano nella stessa maniera, consapevoli che l'Udinese ha fisico e qualità che ti possono mettere in difficoltà. L'allenatore loro in questi anni ha fatto un gran lavoro, ha sempre dimostrato di poter creare problemi agli avversari, nonostante abbia cambiato tanti giocatori. Faremo del nostro meglio anche domani sera".

Cosa vi siete portati via da Madrid?

“La squadra è serena come sempre, l’obiettivo è la crescita e aggiungere sempre qualcosa. E’ presto per dare dei giudizi, si tratta di un calcio di inizio stagione. Sono passate poche settimane dall’inizio della stagione, ma vedo belle cose. Se giudichiamo i risultati, qualche critica può anche starci, ma non badiamo solo a quello. Pensiamo ai principi che vogliamo aggiungere, senza perdere la fiducia e la consapevolezza di quanto di buono fatto contro Napoli e Real Madrid. Leggo le due partite insieme, perché abbiamo speso tanto dal punto di vista mentale con il Napoli e dopo 72 ore siamo andati al Bernabeu. Mi è piaciuto il coraggio, la personalità, la reazione dopo gli errori. Mi prendo le cose positive, è la strada che vogliamo intraprendere”.