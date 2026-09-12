Ad Appiano continua la preparazione in vista della gara contro l'Udinese in programma lunedì. Federico Dimarco, assente a Madrid per una lieve distorsione al ginocchio rimediata contro il Napoli, oggi dovrebbe tornare per tutta la durata della seduta in gruppo. Come sottolinea Tuttosport, Chivu tra oggi e domani deciderà se portarlo in panchina o meno contro i friulani.

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"Al momento pare improbabile che Dimarco possa partire dal 1’ -, anche se le sensazioni sul recupero ormai prossimo dell’atleta restano positive. A sinistra contro i friulani dovrebbe agire ancora Carlos Augusto, in gol al Bernabeu e che contro il Real ha creato più occasioni di tutti gli interisti, 3, al pari di Sucic. Spence invece non ci sarà lunedì. L’inglese sta proseguendo il lavoro personalizzato in campo e potrebbe restare fuori dai convocati pure contro la Roma, per essere pronto dopo la sosta".

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"Il connazionale Stones è candidato alla prima titolarità, come Calhanoglu e Lautaro, i soli due giocatori della A andati a segno almeno una volta contro tutte le 19 avversarie della divisione".

(Tuttosport)