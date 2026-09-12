Su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha svelato un retroscena riguardante Simone Inzaghi, ex allenatore dell'Inter

Marco Astori
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Durante l'ultima puntata di "L'Ascia Raddoppia" su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha svelato un retroscena riguardante Simone Inzaghi, ex allenatore dell'Inter.

Inter Inzaghi
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"Lo stesso De Laurentiis vuole giocare bene, infatti sai che è stato il primo a chiamare quest’estate? Inzaghi.

Al Hilal v Al Fateh: King's Cup Inzaghi
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L’ha tenuto al telefono due ore per cercare di convincerlo e non ci è riuscito. Poi non ho capito perché abbia ripiegato su Allegri. Sono due allenatori molto distanti".

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