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Durante l'ultima puntata di "L'Ascia Raddoppia" su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha svelato un retroscena riguardante Simone Inzaghi, ex allenatore dell'Inter.

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"Lo stesso De Laurentiis vuole giocare bene, infatti sai che è stato il primo a chiamare quest’estate? Inzaghi.

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L’ha tenuto al telefono due ore per cercare di convincerlo e non ci è riuscito. Poi non ho capito perché abbia ripiegato su Allegri. Sono due allenatori molto distanti".