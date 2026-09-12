Su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha svelato un retroscena riguardante Simone Inzaghi, ex allenatore dell'Inter
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Durante l'ultima puntata di "L'Ascia Raddoppia" su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha svelato un retroscena riguardante Simone Inzaghi, ex allenatore dell'Inter.
"Lo stesso De Laurentiis vuole giocare bene, infatti sai che è stato il primo a chiamare quest’estate? Inzaghi.
L’ha tenuto al telefono due ore per cercare di convincerlo e non ci è riuscito. Poi non ho capito perché abbia ripiegato su Allegri. Sono due allenatori molto distanti".
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