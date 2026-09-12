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Dopo la sconfitta di Madrid con il Real di Mourinho, l'Inter si è messa subito al lavoro per preparare la sfida di lunedì contro l'Udinese. Ecco i possibili cambi di formazione per la partita contro i friulani.

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"Sei giorni dopo la trasferta di Madrid, il ventaglio di opzioni disponibili è piuttosto ampio anche se Dimarco non ha ancora ricominciato gli allenamenti con il gruppo e Akanji ha appena smaltito l’affaticamento muscolare che gli aveva impedito di giocare in Champions. Chivu dovrebbe per la prima volta promuovere Stones fra i titolari e medita qualche altra novità di formazione nel tentativo di migliorare la condizione dei giocatori arrivati dal Mondiale. Il dubbio principale è davanti tra Thuram ed Esposito: Pio non è entrato al Bernabeu per ragioni tattiche (servivano attaccanti mobili che prendessero in velocità Konaté e Huijsen, non un centravanti d’area) ma ritorna in lizza per un posto in una partita dove i duelli fisici possono pesare molto sul risultato. Thuram invece è ancora al 60-70% e deve rientrare in forma", si legge su La Gazzetta dello Sport.

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"Sicura infine la conferma di Josep Martinez, proprio a causa del brutto errore che ha provocato il gol di Valverde. Prima di volare in Spagna, Chivu era orientato a cambiare il portiere per valorizzare il ruolo del nuovo arrivato Provedel, un secondo di qualità. Ma non è questo il momento giusto per intervenire sui delicati equilibri di spogliatoio: l’anno scorso l’allenatore difese alla stessa maniera Sommer in seguito alle papere contro la Juventus. Di turnover tra i pali si ragionerà di nuovo dopo la sosta, quando il ricordo del Santiago Bernabeu sarà davvero sbiadito", spiega il quotidiano.