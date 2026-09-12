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L'Inter e Federico Dimarco sono destinati ad andare avanti ancora insieme. Il club ha avviato le trattativa per il prolungamento del contratto, presto potrebbero esserci delle novità.

"Tra Dimarco e l’Inter sarà amore senza tempo. Nei prossimi giorni il direttore sportivo appena nominato, Dario Baccin, incontrerà l’entourage dell’esterno più forte del campionato per intavolare e magari sbloccare la trattativa sul rinnovo del contratto. Già a Madrid, poche ore prima della partita di Champions, Baccin aveva ricevuto in albergo il procuratore Arturo Canales per una chiacchierata esplorativa. Si è parlato anche di Aleksandar Stankovic, che è parte della stessa scuderia e che è stato richiesto da molte squadre durante la sessione di mercato estiva. Le parti si sono promesse di rivedersi presto, forse già la prossima settimana, per entrare nei dettagli del confronto. Di sicuro la volontà comune è di raggiungere un accordo, perché l’Inter non vuole assolutamente privarsi di Dimarco e Dimarco si sente a ragione uno dei simboli dell’Inter", si legge su La Gazzetta dello Sport.

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Parole Dimarco

"È inutile negare che le parole pronunciate da Federico al galà del calcio («Mi sarei aspettato una chiamata della società per il contratto, dopo ciò che avevo fatto l’anno scorso») abbiano un po’, soprattutto per la tempistica e per il contesto. Ma è stato sufficiente un colloquio a quattr’occhi per capire che quelle frasi non fossero dettate da sconforto o malumore. Semmai sono state lette come un tentativo di, che per l’Inter non costituiva un problema d’attualità: l’attuale legame scadrebbe tra pochi mesi, a giugno 2027, ma sarebbe comunque stato rinnovato per un’ulteriore stagione come da opzione unilaterale a favore del club alle stesse condizioni attuali. Quindi non esisterebbe comunque il rischio di perdersi o peggio dimenticarsi. Semmai Dimarco vorrebbe sistemare il prima possibile la questione,, per concentrarsi esclusivamente sul campo senza essere distratto da altri pensieri. Desiderio comprensibile".

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Ingaggio

"Marotta e Baccin, come già prima Ausilio, hanno recepito il punto di vista, che in effetti si poteva evincere anche dalla fase successiva del ragionamento, quella costruttiva: «Penso che ne discuteremo presto» diceva sempre Dimarco, come per sottolineare la sua scelta di continuità. Ed è stato accontentato anche prima di quanto potesse immaginare con il contatto di Madrid che ha aperto le danze di un ballo importante. Il resto fa parte delle strategie negoziali di chi deve tutelare un interesse: di qua il giocatore ambizioso e innamorato, di là l’Inter ha varato una politica che mira a, specialmente per i contratti che riguardano i calciatori non più giovani. Su questa forbice economica si baserà la trattativa,che Dimarco guadagna adesso", spiega il quotidiano.