VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."

Dopo aver chiuso con l'Inter un rapporto lungo 28 anni, Piero Ausilio è pronto a ripartire con una nuova avventura. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il dirigente sta trattando con il Tottenham che gli ha offerto il ruolo di direttore sportivo a partire dal mercato di gennaio. Le parti sono vicine all’accordo.

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"A Londra Nord, dove nella scorsa primavera era stato spesso avvistato per parlare di Vicario, Spence e Romero, lavorerebbe così fianco a fianco con Roberto De Zerbi, arrivato al Tottenham durante la scorsa stagione. Curiosamente per gli inglesi, oggi al 17° posto in Premier, sarebbe il secondo direttore sportivo italiano dopo Fabio Paratici, ora passato alla Fiorentina. Aveva detto agli amici di desiderare solo un po’ di vacanza dopo 28 anni di full immersion nell’Inter. Ma a una chiamata importante ha deciso di rispondere subito".

(Gazzetta dello Sport)