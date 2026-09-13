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L'Inter già si muove in vista del prossimo anno con l'obiettivo di rinforzarsi, ma anche di dare continuità a un progetto dimostratosi in questi anni vincente. E, in questo senso, è da leggere l'approccio con Gordon Stipic, procuratore di Hakan Calhanoglu, per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2027:

"La novità delle ultime ore riguarda un approccio con Gordon Stipic, procuratore storico di Calhanoglu. Il regista, dopo l’ennesima estate con tanti rumors che in patria lo hanno visto abbinato al solito Galatasaray, è rimasto a Milano ed è ancora un punto fermo dello scacchiere di Chivu, unico per caratteristiche e fra le ragioni per cui il tecnico fatica a "lasciare" il 3-5-2. Il suo contratto, però, scade nel 2027 e lo stesso giocatore in estate aveva dichiarato di ambire a un rinnovo («non c’è stato alcun contatto, vedremo cosa succederà»). Calhanoglu a febbraio compirà 33 anni ed è reduce da due stagioni con diversi problemi muscolari".

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"L'Inter si è voluta prendere del tempo e secondo la politica di Oaktree difficilmente proporrà un rinnovo pluriennale al turco, anzi, è possibile che per rimanere insieme, il club chieda anche una "revisione" verso il basso dell'ingaggio da 6.5 milioni. Il contatto (incontro?) che Baccin avrà con Stipic nei prossimi giorni servirà proprio a capire le idee del turco e capire se si potrà trovare un punto di incontro per continuare a braccetto almeno fino al 2028".

(Fonte: Tuttosport)