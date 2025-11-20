La probabile formazione (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck/Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic/Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.
Prosegue la preparazione dell'Inter ad Appiano Gentile in vista del derby contro il Milan, in programma domenica sera a San Siro. Ancora qualche dubbio di formazione per Cristian Chivu, che dovrà fare i conti con le assenze di Dumfries, Mkhitaryan, Darmian e Di Gennaro.
Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, il tecnico nerazzurro dovrà sciogliere due ballottaggi: in difesa si giocano una maglia da titolare Bisseck e Acerbi, a centrocampo giocherà uno tra Sucic e Zielinski. A destra, con ogni probabilità toccherà a Carlos Augusto, mentre davanti tornerà la ThuLa, con Thuram pienamente recuperato al fianco di capitan Lautaro.
La probabile formazione (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck/Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic/Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.
