FC Inter 1908
fcinter1908 partite probabili formazioni Inter, le ultime di formazione: un ballottaggio in difesa e uno a centrocampo, torna la ThuLa

partite

Inter, le ultime di formazione: un ballottaggio in difesa e uno a centrocampo, torna la ThuLa

Inter, le ultime di formazione: un ballottaggio in difesa e uno a centrocampo, torna la ThuLa - immagine 1
Prosegue la preparazione dei nerazzurri ad Appiano Gentile in vista del derby: ancora qualche dubbio per Chivu
Prosegue la preparazione dell'Inter ad Appiano Gentile in vista del derby contro il Milan, in programma domenica sera a San Siro. Ancora qualche dubbio di formazione per Cristian Chivu, che dovrà fare i conti con le assenze di Dumfries, Mkhitaryan, Darmian e Di Gennaro.

Inter, le ultime di formazione: un ballottaggio in difesa e uno a centrocampo, torna la ThuLa- immagine 2
Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, il tecnico nerazzurro dovrà sciogliere due ballottaggi: in difesa si giocano una maglia da titolare Bisseck e Acerbi, a centrocampo giocherà uno tra Sucic e Zielinski. A destra, con ogni probabilità toccherà a Carlos Augusto, mentre davanti tornerà la ThuLa, con Thuram pienamente recuperato al fianco di capitan Lautaro.

Inter, le ultime di formazione: un ballottaggio in difesa e uno a centrocampo, torna la ThuLa- immagine 3
La probabile formazione (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck/Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic/Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

