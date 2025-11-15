La squadra azzurra gioca l'ultima partita di qualificazione ai Mondiali con i play-off già in tasca: servirebbe battere Haaland & co. 9-0 per passare direttamente alla fase successiva

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 16:16)

L'Italiaha già in pugno i play-off e da quelli con grandissima probabilità passerà la qualificazione al Mondiale del 2026. Perché anche battendo la Norvegia nell'ultima partita e completando il girone a pari punti con la squadra guidata da Solbakken, la Nazionale di Gattuso non riuscirebbe a compensare facilmente la differenza reti che si è accumulata nelle gare precedenti.

Per andare direttamente ai Mondiali bisognerebbe battere la Nazionale norvegese nove a zero. Un'impresa vicino all'impossibile che fa guardare direttamente ai play-off di marzo. La gara di domani sera si gioca a San Siro e l'Italia è comunque chiamata a fare bene e a chiudere un cerchio contro la sua rivale. Ci sarà anche da stare attenti a eventuali cartellini rossi per aggiudicarsi la presenza nella gara dei play-off e non mettere in difficoltà Gattuso. Per questo, dato che è a rischio squalifica, Tonali non sarà dalla partita. Come Calafiori che non giocherà per cautela rispetto ad un infortunio che non gli permette di forzare.

Il ct, spiegano a Skysport, scenderà in campo con un 3-5-2 con Donnarumma in porta; i tre difensori saranno o Buongiorno o Mancini con Di Lorenzo e Bastoni; in mezzo al campo Locatelli con Frattesi e Barella con Di Marco e Politano da esterni e in attacco Esposito titolare con Retegui. Cinque interisti su cinque in campo dal primo minuto.