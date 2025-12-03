Davanti al portiere spagnolo dovrebbero esserci Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto come braccetto sinistro. In mezzo riposano sia Calhanoglu che Barella. In cabina di regia dovrebbe toccare a Zielinski con Frattesi e Sugi al suo fianco. Se così fosse sulle fasce potremmo vedere a destra Diouf e a sinistra Luis Henrique. C’è anche l’ipotesi Cocchi a sinistra dal 1’ con Diouf al posto di Sucic. Davanti la coppia Esposito-Thuram.