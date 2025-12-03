FC Inter 1908
Inter-Venezia, probabile formazione: ruoli inediti per Diouf e Luis Henrique. Superato Cocchi?

Chivu pensa a un’ampia rotazione nella formazione di stasera che dovrebbe, in primis, rivedere il rientro tra i pali di Martinez
L’Inter, dopo la vittoria in campionato in casa del Pisa, scenderà in campo questa sera a San Siro in Coppa Italia col Venezia. Chivu pensa a un’ampia rotazione nella formazione di stasera che dovrebbe, in primis, rivedere il rientro tra i pali di Martinez.

Davanti al portiere spagnolo dovrebbero esserci Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto come braccetto sinistro. In mezzo riposano sia Calhanoglu che Barella. In cabina di regia dovrebbe toccare a Zielinski con Frattesi e Sugi al suo fianco. Se così fosse sulle fasce potremmo vedere a destra Diouf e a sinistra Luis Henrique. C’è anche l’ipotesi Cocchi a sinistra dal 1’ con Diouf al posto di Sucic. Davanti la coppia Esposito-Thuram.

