L’Inter, dopo la vittoria in campionato in casa del Pisa, scenderà in campo questa sera a San Siro in Coppa Italia col Venezia. Chivu pensa a un’ampia rotazione nella formazione di stasera che dovrebbe, in primis, rivedere il rientro tra i pali di Martinez.
Davanti al portiere spagnolo dovrebbero esserci Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto come braccetto sinistro. In mezzo riposano sia Calhanoglu che Barella. In cabina di regia dovrebbe toccare a Zielinski con Frattesi e Sugi al suo fianco. Se così fosse sulle fasce potremmo vedere a destra Diouf e a sinistra Luis Henrique. C’è anche l’ipotesi Cocchi a sinistra dal 1’ con Diouf al posto di Sucic. Davanti la coppia Esposito-Thuram.
