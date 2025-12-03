A San Siro , ospite dell'Inter , questa sera arriva il Venezia per la partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia . Chivu adotterà il turn over per far rifiatare chi è stato più impegnato nell'ultimo periodo tra Nazionali, Serie A e Champions. Sabato poi arriverà l'impegno con il Como, c'è in programma la sfida del 9 dicembre contro il Liverpool e poi anche la partenza per l'Arabia per la Supercoppa .

Anche La Gazzetta dello Sport parla del possibile impiego dal primo minuto di Matteo Cocchi , terzino sinistro dell'Under 23. L'anno scorso ha debuttato tra i professionisti contro il Feyenoord e faceva parte della formazione Primavera che ha vinto il campionato. Sull'altra fascia dovrebbe esserci Luis Henrique, alla seconda partita di fila da titolare dopo Pisa.

Tra i pali è atteso il ritorno di Josep Martinez: ha giocato l'ultima partita il 27 settembre a Cagliari. In difesa dovrebbero giocare Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto. A centrocampo, oltre Frattesi e Zielinski in regia, è possibile che sia impiegato da titolare, per la prima volta da quando è arrivato a Milano, di Andy Diouf. In avanti, con Bonny ancora ko per l'influenza, dovrebbero esserci Pio Esposito e Thuram.