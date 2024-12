In porta c'è Sommer, in difesa una novità: c'è un ballottaggio tra Darmian e Bisseck, con De Vrij e Bastoni sicuri di una maglia da titolare visto che Acerbi e Pavard non sono a disposizione per problemi fisici. Gli esterni sono Dumfries e Dimarco, il tridente di centrocampo è quello titolare con Barella e Mkhitaryan mezzali e Calhanoglu in cabina di regia. In avanti, la ThuLa, Thuram e Lautaro, con quest'ultimo che ha voglia di ritrovare il gol che manca da Inter-Venezia del 3 novembre.