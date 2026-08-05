"I trofei d'agosto non contano niente". Non ha usato giri di parole Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby in programma oggi (calcio d'inizio ore 13). Niente rischi, anche perché nella gara di oggi vincere è l’ultima cosa che conta. "Anche se quello di Perth è sempre un derby, Cristian Chivu assicura di chiedere alla partita con il Milan soprattutto risposte relative alla condizione fisica della sua Inter", sottolinea Tuttosport.

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"Chivu, che ha scambiato sorrisi e battute con il collega rossonero Ruben Amorim alla vigilia della gara, deve fare anche i conti con una squadra non ancora al completo, ma che, rispetto all’ultima amichevole con il Manchester City, dovrebbe riavvicinarsi a una formazione tipo: davanti, per esempio, c’è da attendersi Ange-Yoan Bonny al fianco di Pio Esposito, mentre in difesa si dovrebbe rivedere Bastoni. A gara in corso, poi, potrebbe essere il turno di Hakan Calhanoglu e Petar Sucic (il terzetto titolare del 3-5-2 dovrebbe essere composto da Barella, Stankovic e Zielinski), reduci dal Mondiale".

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"Al netto di un mercato che non gli ha ancora messo a disposizione tutte le pedine necessarie - a destra ci sarà ancora la staffetta tra Andy Diouf e Luis Henrique -, la coperta resta corta, anche nell’ottica di un rodaggio più ampio, soprattutto tra difesa e attacco, dato che Lautaro Martinez e Marcus Thuram rientreranno dalle ferie successive al Mondiale solo la prossima settimana, come il nuovo acquisto John Stones".

(Tuttosport)