Dall'Arabia arrivano novità sul futuro di Moussa Diaby, uno degli obiettivi di mercato dell'Inter per la fascia destra dopo l'addio di Dumfri
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Nelle ultime ore si è parlato di un interesse dell'Al-Ittihad per Momo Salah, ancora libero dopo aver concluso la sua avventura con la maglia del Liverpool.
Non mancano le offerte dalla Turchia e sembra proprio che il futuro di Salah sia nel campionato turco, con il Trabzonspor che sembra ad un passo dalla chiusura.
Il futuro di Salah si intreccia con quello di Moussa Diaby e la novità arriva proprio dall'Arabia Saudita: l'Al-Ittihad, infatti, avrebbe chiuso alla partenza di Diaby almeno fino alla partita contro l'Al Jazira, in Champions League asiatica, in programma martedì 11 agosto proprio perché Salah non approderà all'Al-Ittihad.
L'allenatore del club saudita, Jens Fjelding, ha richiesto alla società che Diaby rimanga almeno fino alla partita contro l'Al Jazira. Una notizia che cambia gli scenari di mercato e che riguarda anche l'Inter.
🚨🚨🚨🚨🚨 مؤكد :— المدرج الذهبي - Almodrj (@AImodrj) August 4, 2026
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