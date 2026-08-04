GUARRO e PACE Ep6: I paletti di Oaktree e le 3 mosse che l'Inter non voleva fare

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Come vi abbiamo riportato, Brookfield ha completato ufficialmente l'acquisizione di Oaktree, fondo proprietario dell'Inter. Su X, l'avvocato Michele La Francesca ha commentato la notizia in ottica Inter:

"Brookfield completa l’acquisizione del 100% di Oaktree. Come riportato sul sito di Brookfield, il gruppo ha completato ieri l’acquisizione del 100% di Oaktree, uno dei principali gestori globali di credito alternativo".

"L’operazione conclude il percorso avviato nel 2019, quando Brookfield aveva acquisito la maggioranza di Oaktree, rafforzando ulteriormente la propria piattaforma di investimenti alternativi. Per l’Inter non cambia sostanzialmente nulla: quando Oaktree ha assunto il controllo del club, Brookfield era già azionista di maggioranza di Oaktree".