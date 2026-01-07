Domenica sera la squadra di Chivu ospiterà a San Siro il Napoli, per questo sono attesi alcuni cambi nella formazione iniziale

Andrea Della Sala Redattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 12:02)

Dopo l'importante vittoria casalinga col Bologna, l'Inter scenderà questa sera in campo contro il Parma nel turno infrasettimanale. Domenica sera la squadra di Chivu ospiterà a San Siro il Napoli di Conte, per questo sono attesi alcuni cambi nella formazione iniziale che questa sera scenderà in campo al Tardini.

DIFESA Chivu non cambia il portiere, sarà ancora Sommer a difendere i pali della porta nerazzurra. Davanti allo svizzero qualche cambiamento ci potrebbe essere. Proprio in vista della sfida di domenica col Napoli, Chivu potrebbe far riposare Bisseck e Bastoni. Del trio titolare sopravviverebbe solamente Akanji che, però, dirotterebbe sul centro-destra. Al centro della difesa uno tra Acerbi a De Vrij, con l'italiano in vantaggio. E sul centro sinistra spazio a Carlos Augusto.

CENTROCAMPO Sulle fasce scelte obbligate per Chivu: a destra c'è il solo Luis Henrique, viste le assenze di Darmian e Dumfries. Il brasiliano è confermato dal 1'. A sinistra, con il probabile schieramento di Carlos Augusto in difesa, toccherà ancora a Dimaro. In mezzo al campo potrebbe esserci un turno di risposo per Zielinski o Calhanoglu (più probabile che resti fuori inizialmente il polacco). Potrebbe tornare titolare Mkhitaryan col turco e Barella.

ATTACCO Qualche dubbio anche per l'attacco: la condizione stratosferica di Lautaro lascia pensare che Chivu non rinuncerà a lui. Così il ballottaggio è tra Pio Esposito e Thuram, visto che Bonny è tornato dai convocati, ma non verrà rischiato dal 1'. Al momento in vantaggio sembra esserci Esposito, con Thuram che potrebbe poi essere utile a gara in corso, anche per far rifiatare Lautaro.