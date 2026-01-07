Dopo l'importante vittoria casalinga col Bologna, l'Inter scenderà questa sera in campo contro il Parma nel turno infrasettimanale. Domenica sera la squadra di Chivu ospiterà a San Siro il Napoli di Conte, per questo sono attesi alcuni cambi nella formazione iniziale che questa sera scenderà in campo al Tardini.
Parma-Inter, la probabile formazione: due cambi in difesa e uno in mezzo. Sorpresa in attacco
DIFESA
Chivu non cambia il portiere, sarà ancora Sommer a difendere i pali della porta nerazzurra. Davanti allo svizzero qualche cambiamento ci potrebbe essere. Proprio in vista della sfida di domenica col Napoli, Chivu potrebbe far riposare Bisseck e Bastoni. Del trio titolare sopravviverebbe solamente Akanji che, però, dirotterebbe sul centro-destra. Al centro della difesa uno tra Acerbi a De Vrij, con l'italiano in vantaggio. E sul centro sinistra spazio a Carlos Augusto.
CENTROCAMPO
Sulle fasce scelte obbligate per Chivu: a destra c'è il solo Luis Henrique, viste le assenze di Darmian e Dumfries. Il brasiliano è confermato dal 1'. A sinistra, con il probabile schieramento di Carlos Augusto in difesa, toccherà ancora a Dimaro. In mezzo al campo potrebbe esserci un turno di risposo per Zielinski o Calhanoglu (più probabile che resti fuori inizialmente il polacco). Potrebbe tornare titolare Mkhitaryan col turco e Barella.
ATTACCO—
Qualche dubbio anche per l'attacco: la condizione stratosferica di Lautaro lascia pensare che Chivu non rinuncerà a lui. Così il ballottaggio è tra Pio Esposito e Thuram, visto che Bonny è tornato dai convocati, ma non verrà rischiato dal 1'. Al momento in vantaggio sembra esserci Esposito, con Thuram che potrebbe poi essere utile a gara in corso, anche per far rifiatare Lautaro.
