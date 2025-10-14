La conferma è arrivata da Gennaro Gattuso, ct dell'Italia: in attacco questa sera, nella gara contro Israele, con Retegui ci sarà Raspadori dal primo minuto. Nella gara contro l'Estonia di qualche giorno fa vinta 3-1, quando Kean - dopo aver segnato il gol che aveva sbloccato la partita - si era fatto male alla caviglia, l'allenatore aveva chiamato dalla panchina Pio Esposito che ha anche trovato il suo primo gol con la maglia della Nazionale maggiore. Non sarà lui quindi il titolare questa sera a Udine.