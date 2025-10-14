La conferma è arrivata da Gennaro Gattuso, ct dell'Italia: in attacco questa sera, nella gara contro Israele, con Retegui ci sarà Raspadori dal primo minuto. Nella gara contro l'Estonia di qualche giorno fa vinta 3-1, quando Kean - dopo aver segnato il gol che aveva sbloccato la partita - si era fatto male alla caviglia, l'allenatore aveva chiamato dalla panchina Pio Esposito che ha anche trovato il suo primo gol con la maglia della Nazionale maggiore. Non sarà lui quindi il titolare questa sera a Udine.
Sky – Italia-Israele, formazione probabile: due interisti titolari. Esposito in panchina
Gattuso sceglie di partire in attacco con Raspadori accanto a Retegui. L'interista partirà tra le riserve
Gli interisti in campo dal primo minuto, data anche la squalifica di Bastoni (che è tornato a Milano), dovrebbero essere due: Barella e Dimarco. Al posto del centrale nerazzurro dovrebbe giocare, con Di Lorenzo e Calafiori, Mancini. In mezzo al campo, nella seduta di rifinitura, il tecnico ha provato Locatelli. Questa secondo Skysport la formazione probabile dell'Italia che dovrebbe essere schierata in campo questa sera a partire dalle 20.45:
(3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori.
